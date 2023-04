Juric sulla Roma: “Belotti è un top player ma non ha costanza. Mourinho? Arriva sempre al risultato”

Nella conferenza stampa pre-partita Ivan Juric ha parlato del momento dei suoi e della Roma: “Loro sono una grande squadra, gli basta poco per segnare e sono pericolosi sui piazzati. Devi essere perfetto. Vorrei ripetere le prestazioni di Reggio Emilia, abbiamo creato tanto e concesso poco. Ci è girato male il risultato, ma la squadra era sul pezzo. Abbiamo tanti giovani, vogliamo provare i nuovi e serve una spinta emotiva per fare bene. La sfida con la Roma si carica da solo, non dobbiamo permettere di perdere altri punti e prendere altri gol sui piazzati. Serve una crescita globale”.

Le parole sull’ex Belotti: “Avevo la sensazione che fosse un top player, a volte. E’ imparagonabile a quelli che abbiamo noi. Ma non aveva costanza, anche a Roma sta cercando la forma migliore di quando qui segnava 20 gol. Quando sono in forma, sono fantastici. mi è spiaciuto il modo in cui è lasciato con il Toro. A volte non si distinguono rapporti con società e con i tifosi: è sempre stato un idolo, poteva lasciarsi meglio. Ma è un ragazzo eccezionale, è sempre stato disponibile con un buon cuore. Un ragazzo perbene”

Su José Mourinho: “E’ uno che arriva al risultato, è capace ad adattarsi cercando il risultato. E’ sempre stato così, non è che in passato era diverso. Ha avuto una grande carriera”

Sui riscatti di Vlasic e Miranchuk: “Preferisco sempre avere più giocatori possibili che ho allenato. Quando lavori un anno, spesso mi capita che la stagione dopo faccia meglio. Più ne confermiamo, meglio è”

Foto: Juric Twitter Torino conferenza