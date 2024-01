L’allenatore del Torino Ivan Juric ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Napoli, soffermandosi sul mercato dei granata: “Tutto tace, non si muove niente. Come caratteristiche più o meno ci siamo, vediamo se succede qualcosa in uscita e poi magari capiterà qualcosa in entrata. Non abbiamo parlato o affrontato il discorso: se non esce nessuno, credo non venga nessuno”.

Foto: Juric Twitter Torino