Juric su Belotti: “Può essere titolare. Abbiamo grandi tifosi, ma lo stadio è vuoto”

Ivan Juric si è soffermato in conferenza sul derby di domani. “Abbiamo lavorato bene, il Toro vuole fare una grande partita, conosciamo il significato di questa gara. Eravamo al top prima della sosta, le ultime due partite non sono state allo stesso livello. La Juve vive un momento positivo, sia tatticamente che fisicamente, sarà inevitabile cambiare qualcosa. Belotti si è allenato bene, è stata una settimana possibilità, ci sono le condizioni perché parta dall’inizio. Pobega è una delle soluzioni per sostituire Praet, ma anche Brekalo ha fatto bene e Seck sta facendo passi importanti. Bremec contro Vlahovic sarà uno scontro da seguire, marcheremo il tridente della Juve con le diagonali. Il mio rapporto con la città? C’è un grande tifo, ma lo stadio è vuoto. Ma percepisco l’attenzione della stampa e la grandezza della squadra, della società e della storia. Tuttavia, ripeto, alla partita ci sono poche persone. Serve più normalità, sento che la situazione può esplodere in modo positivo e che basta pochissimo per ricadere nelle critiche e nel negativismo. Il mio obiettivo è quello di andare su, ma con due passetti indietro non può essere tutto finito”.

Foto: Twitter Torino