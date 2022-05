Juric: “Stiamo lavorando per il dominio delle partite. Pellegri deve fare come Pinamonti”

Ivan Juric, tecnico del Torino, è stato raggiunto dai microfoni di DAZN al termine del vittorioso match giocato contro l’Empoli: “Abbiamo dominato nella prima parte, siamo andati sotto poi ci sono stati i rigori che ci stavano tutti. Ora abbiamo altre tre cercando di fare delle belle prestazioni. Stiamo lavorando molto sul fatto di dominare di più le partite rispetto a prima, abbiamo anche sbagliato certe situazioni tecnicamente ma lavoriamo molto su questo aspetto. Pellegri? È un ragazzo con grande potenziale, è stato abbandonato negli ultimi anni. A tratti ha fatto bene, deve fare un po’ meglio e il percorso di Pellegri deve essere come quello di Pinamonti. Belotti? È il nostro capitano, sappiamo cosa significa per il Torino e va bene così. Ricci? Sono molto contento per questo ragazzo, si è messo in discussione e ha fatto grandi partite. È entrato bene, gioca bene a calcio e deve solo crescere ancora“.

Foto: Twitter Torino