Juric: “Squalifica generosa dopo quello che ho fatto. Ringrazio Pradè e Italiano”

Intervenuto in conferenza stampa, itecnico del Torino, Ivan Juric, ha parlato anche della sua squalifica di due giornate, dopo l’espulsione rimediata contro la Fiorentina e i brutti gesti nei confronti di Italiano rilevati dal quarto ufficiale: “La partita si prepara uguale, anche se non sono in panchina. È da tanto che lavoro con tutto il mio staff, la pensiamo uguale e non penso ci saranno problemi. Ringrazio Italiano e il loro direttore, hanno capito che le mie reazioni sono pura foga e non cattiveria. Sono stati gentili con me, sanno quello che sono: c’è da imparare a gestire questi momenti. La squalifica mi sembra generosa per quello che ho fatto. Ringrazio Italiano e Pradè, sanno come sono fuori dal campo”.

Foto: Instagram Torino