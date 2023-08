Juric: “Speriamo che rimangano tutti, a questa base dobbiamo aggiungere”

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha commentato lo 0-0 ottenuto al ‘Grande Torino’ contro il Cagliari, attraverso i microfoni di DAZN: “È stata una partita tosta dove abbiamo avuto le nostre occasioni, ma non siamo riusciti a segnare. Il campo non ci ha aiutato e prendiamo questo punto come buono. Considerando anche che siamo un po’ corti in alcuni ruoli. L’atteggiamento del Cagliari? Hanno elementi di grande gamba e possono giocare aggressivi e puntando in avanti. Me lo aspettavo, è stata una bella battaglia. Peccato non aver fatto gol”.

Poi ha proseguito: “Cosa manca a questo Torino? Numericamente manca qualcosa. Sugli esterni mancano i sostituti di Singo e Aina e anche in avanti qualcosa servirebbe. Schuurs? Io vero i nostri ragazzi che crescono bene e migliorano. A questa base dobbiamo aggiungere qualcosa perché sennò rimani incompiuto. Speriamo che rimangano tutti”.

Foto: Twitter Torino