Juric: “Sono un po’ deluso. Strameritavamo di vincere. Ci manca cinismo”

Ivan Juric, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Oggi è una piccola delusione, la squadra ha strameritato di vincere e dopo 30 minuti dovevamo essere in vantaggio di 2 o 3 gol. Abbiamo preso gol al primo tiro, hanno tanta qualità, ma abbiamo reagito bene e avuto palle gol anche per vincerla. Abbiamo fatto una grandissima prestazione, resta il rammarico un po’ per il risultato”.

Le è piaciuta la reazione della squadra?

“Abbiamo sempre fatto gioco, credevano in quello che abbiamo preparato. Loro sappiamo che ci potevano punire perché hanno tanta velocità, ci è andata bene in occasione del 2-0 annullato a Lauriente, ma se vediamo le cose abbiamo avuto tante occasioni per vincere. Ci manca un po’ di cinismo, essere un po’ più cattivi. Il Sassuolo è comunque davvero un’ottima squadra”.

Perché Sanabria segna più fuori casa che in casa? “In casa ha sbagliato tanto ultimamente, però sta facendo bene, attacca più il primo palo e ciò gli porta tanti gol. Noi cerchiamo di giocare uguale sia in casa che fuori, ora è continuo, ma poteva fare meglio tecnicamente in qualche situazione dove di solito non sbaglia”.

Era comunque tranquillo anche dopo il primo tempo. “La squadra ha fatto benissimo, ha stradominato, non hanno superato la metà campo i primi 30 minuti. Ci mancava il gol, ero convinto che potevamo farcela, ma quando trovano il gol è difficile, sono veloci e ti castigano se ti scopri. La squadra mi è piaciuta tanto, bisogna migliorare perché bisogna vincere”.

