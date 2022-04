Juric soddisfatto: “Ottima prestazione, contento di tutti. Praet sarà come un nuovo acquisto”

Molto soddisfatto Ivan Juric dopo il 2-1 di questo pomeriggio allo Spezia. Queste le parole del tecnico croato a Dazn: “Abbiamo fatto molto bene, soprattutto nel primo tempo, quando abbiamo creato almeno cinque ottime palle gol. Nella ripresa loro hanno fatto meglio e noi abbiamo sofferto sui palloni in profondità ma nel complesso la prestazione è ottima. Lukic è dall’inizio che fa bene, ha avuto pochi cali e rendimento sopra la media. È affidabile, sa fare entrambe le fase ed è un centrocampista completo. Ho puntato molto su di lui in quest’anno, è cresciuto molto e sono contento di come sta andando. Praet? Ci è mancato tanto in alcune situazioni nelle ultime settimane, sono contento che sia rientrato, sarà un nuovo acquisto per questo finale di campionato. Sono contento anche per l’esordio da titolare di Seck, che ha esordito al meglio”.

FOTO: Twitter Torino