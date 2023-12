Il tecnico del Torino ha parlato anche in merito al mercato di gennaio, dove i granata dovranno fare delle scelte: “C’è qualche giocatore che vuole cambiare aria, se ci sono offerte soddisfacenti dobbiamo trovare cambiamenti. Se cediamo qualcuno, potrebbe arrivare qualcuno. Ma io non ho chiesto niente. Mi viene voglia di avere un esterno mancino. Vojvoda si ferma anche mezz’ora per migliorare”.

Foto: Twitter Torino FC