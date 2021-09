Juric: “Siamo sulla buona strada. Il Venezia ha meritato il pareggio”

Ivan Juric ha commentato a DAZN la prestazione del suo Torino contro il Venezia: “Partita tosta e dura. Loro si sono difesi bene e cercavano di ripartire. Noi abbiamo fatto una bella prestazione. L’episodio del rigore poi è stato decisivo. Potevamo fare qualche punto in più da inizio stagione a oggi. Abbiamo avuto anche tante assenze in avanti. Dobbiamo sicuramente migliorare ma siamo sulla buona strada. Vedo la voglia di fare bene nei ragazzi. Oggi il Venezia ha meritato il pareggio”. Su Brekalo e il suo primo gol in granata:“E’ arrivato all’ultimo giorno di mercato, si è inserito bene. E’ un ragazzo intelligente che sta facendo bene. Quando domini le partite può fare anche qualcosina in più. E’ giovane, può crescere su tutto. Mi aspetto molto da lui, come da Pjaca, Praet e Belotti che sono fuori. Ne abbiamo attaccanti che possono fare veramente bene questa stagione”.

FOTO: Twitter Torino