Juric: “Siamo stati dei polli a perdere due punti in una partita così dominata”

Tanta delusione per i due punti persi in extremis, ma anche molti complimenti per la sua squadra. Ivan Juric, intercettato ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la prestazione del Torino contro la Lazio: “Non abbiamo permesso niente ai loro attaccanti ma siamo stati dei polli a perdere due punti così in una partita dominata. Non dovevamo dare loro questo tipo di vantaggi, sarebbe stata la terza partita senza subire gol. La prestazione è stata ottima, c’è solo da fare i complimenti alla squadra. Adesso sono arrabbiato per il risultato, siamo ancora indietro rispetto a quello che possiamo fare. Ci sono grandi margini di miglioramento”.

FOTO: Twitter Torino