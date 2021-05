Juric: “Siamo dei perdenti. Futuro? Normale sognare qualcosa in più”

Intervistato a Sky Sport, Ivan Juric ha parlato della sconfitta del Verona sul campo del Crotone: “Abbiamo abbassato il livello dell’attenzione. Succede troppe volte di perdere cazzimma e non fare risultato, così non andiamo da nessuna parte. Quest’anno abbiamo fatto cose strepitose, ma siamo perdenti. Ci siamo accontentati della salvezza, anche se alcuni giocatori sono andati oltre le loro aspettative. È una grande lezione per me in vista del futuro. Zaccagni? Ha fatto un girone di andata strepitoso. Cinque gol e cinque assist, poi niente più”.

Sul futuro: “Siamo in linea con i risultati ottenuti l’anno scorso. È normale sognare qualcosa in più, poi ti scontri con la realtà e ti senti soddisfatto. Parleremo e decideremo insieme cosa fare”.

Foto: Twitter Verona