Juric: “Siamo andati oltre le mie previsioni. Schuurs e Singo potrebbero rientrare alla prossima”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Monza, partendo dalle condizioni di Singo e Schuurs: “Singo tornerà la prossima, magari anche Schuurs potrebbe rientrare. E’ una roba da poco, la tempistica è più o meno per la prossima. Zima torna, Radonjic ci vuole ancora un po’ e Aina tornerà la prossima settimana”

Poi ha proseguito: “Saranno cinque battaglie, sono estremamente soddisfatto del nostro cammino: ora bisogna mantenere questa intensità mentale e di fare il massimo, se perdi quello si vedono i difetti. Dobbiamo credere in ciò che stiamo facendo, mettendoci grande determinazione come Buongiorno sul gol che ha fatto a Genova. Tutto sommato, abbiamo fatto oltre le mie previsioni per come eravamo partiti tra mille domande. Vedo una grande crescita da quando è arrivato Ilic, sarebbe un peccato non sfruttare questo momento e dobbiamo dare il massimo. Come mai questi risultati altalenanti? Non siamo una squadra da Europa League, abbiamo sbagliato poche partite e siamo stati sempre al massimo. I risultati sono stati altalenanti perché non siamo una grande squadra, altrimenti saremmo con la Juve, il Milan e le altre”.

Foto: Twitter Torino