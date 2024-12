Juric si presenta al Southampton: “Mi ispiro all’Atalanta. Vogliamo pressare alto e giocare bene”

Ivan Juric, nuovo allenatore del Southampton, ha parlato per la prima volta in conferenza stampa. Il 49enne, che nei giorni scorsi ha firmato un contratto di 18 mesi, ha assistito dagli spalti alla partita contro il Fulham ed è consapevole che avrà un compito difficile: i Saints sono a otto punti dalla salvezza: “So che sarà un lavoro molto duro. Nella storia nessuno è mai rimasto in Premier League partendo da questa situazione”.

“Penso che ci siano molti buoni giocatori e possiamo fare molto meglio in alcuni momenti della partita. Sono ottimista. Contro il Fulham ho visto un’altra mentalità ed è il primo passo per fare meglio. Penso che possiamo fare qualcosa di eccezionale e i ragazzi devono essere molto motivati ​​per fare qualcosa che nessuno ha fatto. Ho visto cose buone e meno buone, ma c’è del potenziale. Quello che mi piace davvero fare è migliorare i giocatori. Sono ossessionato: se mi dai un giocatore il cui valore è cinque, dopo un anno è otto. Mi piace lavorare e analizzare”.

Sul suo stile di gioco “È uno stile ad alta pressione. Quello che voglio dalla mia squadra è che sia molto competitiva, solida e con il tempo miglioreremo nel possesso palla e nell’attacco. La prima cosa che voglio è renderci competitivi in ​​ogni partita. Forse la gente non conosce il lavoro che ho fatto a Torino o a Verona perché non abbiamo giocato in Europa, ma il mio stile è quello dell’Atalanta. Vogliamo pressare alto e giocare bene”.

foto: Instagram Southampton