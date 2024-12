Juric: “Salvezza? Sarà estremamente difficile, ma dopo oggi sono più positivo”

Non è stato un esordio fortunato per Ivan Juric. Il Southampton ha perso per 1-0 in casa la sfida del Boxing Day contro il West Ham: “Penso che abbiamo fatto una partita davvero buona. Abbiamo giocato molto meglio del West Ham e creato molte occasioni, soprattutto nel primo tempo”, ha detto l’ex tecnico di Roma e Genoa.

“Non abbiamo segnato e abbiamo subito un gol evitabile, ma sono molto soddisfatto che dopo quattro o cinque giorni di lavoro i giocatori stiano iniziando a pressare forte, a rubare palloni, a tirare molto verso la porta avversaria. Ci sono tante cose che mi soddisfanno tranne il risultato”.

Sulla mancanza di fiducia: “Non credo che sia mai successo in questa stagione che la squadra tiri 18 volte e crei quel tipo di occasioni. Vedo un Southampton molto determinato, i giocatori devono crederci e andare avanti. Stanno ascoltando e vogliono migliorare. Ovviamente, se hai molte occasioni e non segni, allora diventa un problema per la fiducia”.

Salvezza complicata: “Sarà estremamente difficile, ma dopo la partita di oggi sono più positivo di prima perché ho visto che i miei giocatori possono giocare meglio del West Ham, o allo stesso livello. Ci sono molte cose da migliorare, alcuni dettagli, ma dobbiamo essere fiduciosi di poter andare avanti”.

