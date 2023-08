Juric saluta il Parma: “Grazie per il sostegno dimostrato”

Stanko Juric saluta il Parma e si trasferisce in Spagna, alla corte del Real Valladolid. Il centrocampista croato ha voluto salutare i tifosi crociati, con una lettera sul proprio account Instagram: “Grazie Parma per queste due stagioni intense e piene di emozioni, è stato un viaggio bellissimo. Vorrei ringraziare la società e tutti i tifosi per l’affetto e il sostegno che mi hanno dimostrato. Ogni minuto giocato con questa maglia e in questa città mi rimarrà nel cuore. Grazie di tutto Parma, grazie di cuore”.

Foto: Instagram Juric