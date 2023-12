Juric: “Risultato giusto. Il mio futuro? Rapporto buono con il Torino”

Il tecnico del Torino Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il pari dello “Stirpe” contro il Frosinone per 0-0: “Il risultato è giusto, togliendo il secondo giallo a Oyono che mi sembrava netto, è stata una bella partita combattuta. Pensavamo di poterla vincere ma è un campo difficile. Va bene così. Oggi in alcuni momenti la palla girava in area di rigore ma ci è mancata la qualità per fare gol. Adesso abbiamo due gare in casa, la squadra ha trovato la sua dimensione e quello di oggi lo prendo come un buon punto”.

Sul futuro: “Voglio lavorare e non pensare ai contratti. Voglio fare il massimo sul campo, creando valori anche per la società. Stiamo crescendo, nella vita poi non si sa mai. I rapporti sono buoni e vedremo che cosa succederà”.

Foto: Juric Twitter Torino