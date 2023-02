Juric: “Rinnovo pronto? Ringrazio la società, ma resto concentrato sul campo. Poi si vedrà”

Ivan Juric, allenatore del Torino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita in programma domani sera a San Siro contro il Milan che aprirà ufficialmente la 22esima giornata di Serie A, parlando anche del suo futuro: “Rinnovo pronto? Ringrazio il presidente, questo rappresenta un orgoglio. Ciò che voglio è fare bene, tirare fuori il massimo dalla rosa che ho. Poi si vede in serenità e tranquillità. Adesso voglio fare il massimo: possiamo andare in difficoltà, ma dobbiamo andare oltre per ottenere il risultato. Sono concentrato su questo, voglio fare bene per poi vedere”

L’allenatore granata non si fida del Milan, nonostante il momento di forma, e fa il punto sull’emergenza infortuni: “Abbiamo lavorato sui dettagli per vedere dove mettere in difficoltà il Milan. Di loro ho paura di tutto, hanno due o tre fuoriclasse e altri di grandissimo livello. Ilic? La sua condizione è lontana da quella ideale. È convocato, ma non giocherà dall’inizio. L’infortunio è andato via, ma ha bisogno di due o tre settimane per metterlo a posto. Quando perdi Lukic, Ricci e in più Ilic, sei in difficoltà. Domani ci inventeremo qualcosa a centrocampo”.

Foto: Twitter Torino