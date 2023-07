Juric: “Ricci e Schuurs sono motivati. Vlasic ora non possiamo permettercelo”

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa da Pinzolo. Tanti gli argomenti trattati, tra cui il futuro di Ricci e Schuurs: “Sono tutti in vendita. come in tutte le società. Noi li valutiamo in un certo modo, ora sono felici di restare qui e non c’è chi fa pressione per andare via. Li ho visti molto bene e motivati. Mi dispiacerebbe molto perderli, non è il momento secondo me. Mi piacerebbe che rimanessero tutti”.

Su Vlasic: “Vogliamo prenderlo e lui vuole tornare, ma ora non possiamo permettercelo. Speriamo di trovare un accordo, loro chiedono troppo. Sia lui che Miranchuk ci mancano molto”.

Su Tameze: “Servono grandi persone, lui può sacrificarsi in diverse zone di campo. Vuole bene alla squadra, per questo ho insistito”.

Sul secondo portiere: “Secondo Cataldi, Gemello è più avanti di Popa”.

Su Bellanova: “Deve migliorare ma è un prospetto interessante, ci auguriamo che cresca tanto. Ci mancava un giocatore che ripeta azioni ad alta intensità”.

Su Verdi: “Ha fatto un ottimo ritiro, si allena con noi, poi vedremo”.

Su Doig: “Mi piace, come altri calciatori. Vorrei un Ansaldi giovane, sono esigente”.

Su Karamoh: “Ha fatto bene ma deve migliorare, lavora come un pazzo. Tra lui e Radinjic giocherà chi starà meglio”.

Foto: Twitter Torino