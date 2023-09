Juric recupera Sanabria. Ci sarà con la Salernitana

Il Torino ha recuperato Antonio Sanabria, il paraguayano ha superato i problemi muscolari accusati nella sfida di San Siro contro il Milan lo scorso 26 agosto. Come riporta l’Ansa, Ivan Juric avrà un’alternativa in più nel suo reparto avanzato: in vista diella gara di Salerno, lunedì sera, sono in atto prove di tandem d’attacco. Duvan Zapata è appena arrivato ma si è già conquistato il posto, ora tocca al tecnico trovare il miglior assetto per il suo Toro. Il terzo portiere Popa, intanto, è finito in infermeria: l’estremo difensore ha riportato la frattura della parete orbitaria durante l’allenamento al Filadelfia, la prossima settimana farà ulteriori controlli per valutare con maggiore precisione i tempi di recupero.

Foto: Instagram Sanabria