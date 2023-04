Juric: “Quest’estate abbiamo annullato amichevoli per mancanza di giocatori”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Atalanta: “La squadra ha fatto una grande partita, abbiamo pagato qualche errore. I ragazzi però sono stati incredibili. Mi dispiace per il risultato, però sono molto orgoglioso di come sono cresciuti i ragazzi. Sono molto rammaricato perché non meritavamo la sconfitta”.

Poi ha proseguito: “Ci manca un po’ di qualità. Ci sono state tante azioni in cui è mancato un pezzo di qualità. Abbiamo creato tante occasioni pericolose, ma ci è mancato qualcosa in termini di qualità. Con l’Atalanta c’è una differenza nella rosa. C’è da migliorare e da lavorare su questo”.

Infine: “Sono andati via 7-8 giocatori forti e ne sono arrivati altri con cui abbiamo lavorato e lavoriamo tanto. Avere due punti in più dell’anno scorso è importante. Andare a cercare sempre a perdere i giocatori importanti è difficile. Il mio desiderio e quello di tutti è fare un passo in avanti. Io penso che così stiamo facendo il massimo. Ripartire da zero non è facile, io però sono stracontento con i ragazzi, per quello che stanno facendo considerando come siamo partiti. In estate abbiamo annullato amichevoli perché mancavano giocatori. Facciamo sempre grandissime partite. Il mio desiderio però è di alzare il livello. Giochiamo contro la Lazio e vinciamo, oggi abbiamo dominato, io ho la sensazione che si può fare di più”.

Foto: Twitter Torino