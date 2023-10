Juric: “Quando domini così devi chiuderla prima. Radonjic? Stiamo facendo scelte diverse”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 al Via del Mare contro il Lecce: “Partita tosta, preparata bene. Sono soddisfatto di come l’abbiamo interpretata. Dovevamo chiuderla, ma non siamo riusciti. Ci siamo abbassati ma abbiamo comunque sofferto molto poco. Milinkovic-Savic ci dava sicurezza con le sue uscite. Sono molto soddisfatto. Penso che ci siamo sciolti dopo il gol e da lì l’abbiamo dominata. L’unico neo è che quando domini così una partita in attacco devi fare di più, devi fare gol. Ma la squadra ha veramente interpretato bene la gara. Stiamo provando cose nuove. Eravamo in grande emergenza, abbiamo molti assenti. Ma quelli che hanno giocato e che sono entrati hanno fatto veramente bene”.

Poi ha proseguito parlando della sua espulsione: “Penso che l’espulsione sia dovuta al fatto che ho invaso l’area tecnica di D’Aversa per parlare con il mio staff medico. Il quarto uomo chiamava l’ammonizione perchè ero uscito dalla mia zona di competenza. Il mio staff medico non era attento, non doveva provare ad entrare perché poi il giocatore sarebbe stato costretto a lasciare il campo. È stata una reazione secondo me giusta in quel momento. L’arbitro ha deciso così e noi lo accettiamo”.

Infine: “Sono consapevole delle cose che non sono andate bene fino ad ora. Cerchiamo di andare in altre direzioni ora. Già contro l’Inter ho visto un grande Torino per 60 minuti e anche oggi bene. Siamo pronti a provare nuove cose. Stiamo tutti bene, anche i ragazzi sono molto lucidi. Calendario? Non deve essere una scusa. Il Torino doveva fare meglio. Non abbiamo fatto bene, al di là degli avversari che erano molto forti. Non mi è piaciuto molto quel periodo, ma già contro l’Inter ho visto dei miglioramenti. Ora dobbiamo continuare su questa strada. Sanabria ha fatto benissimo, ci è piaciuto tanto. Mi è piaciuto come ha giocato, come ha interpretato e le sue rincorse per aiutare in difesa. I ragazzi sono dentro, se un attaccante fa quel tipo di diagonale difensiva dimostra di esserci anche con la testa. Radonjic? In questo momento stiamo facendo scelte diverse”.

Foto: Twitter Torino