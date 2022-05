Juric: “Per l’Europa possiamo provarci, ma servono 10 giocatori. Belotti? La società ha fatto la sua offerta, sta a lui”

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Roma.

Queste le sue parole: “Belotti? Non lo so, sinceramente. Abbiamo parlato settimana scorsa, la società ha fatto la sua offerta, lui ci penserà uno-due giorni e ci dirà la decisione. In un paio di giorni si saprà se resterà o andrà via. Ottimista o pessimista? Non saprei, sta al giocatore”.

Sulla stagione: “E’ stato un anno bellissimo, faticoso ma con tanti punti. Non abbiamo mai mollato, c’era grande voglia di imparare e crescere. Togliamo questa partita, fino al 30′ siamo stati dentro poi abbiamo regalato due gol. Oggi è stato bello lo stadio, è un bel regalo il coro per me anche per gli stessi giocatori. Ora vogliamo fare meglio: qui al Toro, dopo questo anno, il prossimo dobbiamo fare meglio. Mi prendo le responsabilità, dobbiamo fare ancora meglio. La gente ha passione e ossessione di andare o avvicinarsi in Europa, io vorrei provarci. I tifosi hanno bisogno di questo”

Sul mercato: “Ho contato che abbiamo bisogno di dieci giocatori se vogliamo ambire a qualcosa di ambizioso.. Bremer sarà venduto e ci sono tanti prestiti, quindi facendo i conti sono dieci. Con Vagnati parlo tutti i giorni e creiamo le idee, con il presidente ci vediamo l’anno prossimo e lui deciderà che strada prenderà la società”

Quali sono le strategie per il futuro? “Ci vediamo lunedì, valutiamo tutte le cose con tranquillità. Spero che prenderemo la strada giusta”

Foto: Twitter Torino