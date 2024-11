Juric: “Passi in avanti sul piano del gioco. Peccato per il risultato”

Ivan Juric, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta a Verona.

Queste le sue parole: ” A livello di gioco grandi passi in avanti, creato e giocato, abbiamo commesso però errori gravissimo, sul risultato grande passo indietro, sul gioco grande passo in avanti. Momento negativo, non bisogna mollare mentalmente”.

I cambi? “Dovbyk non ce la faceva più, per questo ho messo Baldanzi”.

