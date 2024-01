Juric: “Partita tosta, ma ho visto lo spirito giusto. La strada intrapresa è quella giusta”

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata a Genova.

Queste le sue parole: “E’ stata un partita di grande intensità, una battaglia. I ragazzi hanno risposto alla grande, con personalità. Ci è mancato il gol ma abbiamo fatto una grande partita contro una squadra di qualità come Gudmundsson o Messias. L’esempio di Zapata è emblematico, abbiamo giocatori che danno tutto per la maglia e abbiamo preso la strada giusta. C’è da migliorare ma i ragazzi mi stanno dando belle risposte“.

Questa squadra ha dei margini di miglioramento? “Anche se abbiamo giocatori non fisici lavoriamo molto sulle posizioni, sul pressing, sulle scalate. Nel secondo tempo abbiamo alzato il livello. A Firenze meritavamo di andare in vantaggio, qui abbiamo dominato ancora di più e mi è piaciuta la squadra. L’intensità è stata ottima”.

Ha deciso di sostituire Zapata al posto di Sanabria… “Zapata ha avuto un piccolo problema e non volevamo rischiare. Abbiamo anticipato il cambio, Pellegri ci può dare tanto mentre Sanabria ci lega un po’ di più venendo basso e creando il gioco. Per come sta adesso siamo molto contenti, deve continuare così”

Questo Torino ha fatto uno step per guardare all’Europa? “Non ancora. A Firenze l’abbiamo persa, oggi sapevo che il Genoa era tosto. Per fare di più dobbiamo vincere queste gare, ma le sensazioni sono molto positive”.

Foto: twitter Torino