Juric: “Partita perfetta, bravi anche a soffrire. Radonjic ha grandi margini di miglioramento”

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Salernitana.

Queste le sue parole: “La partita era difficile, abbiamo anche sofferto, ma siamo stai bravi e cinici in attacco e fare. Non è stata una partita semplice come sembra. Abbiamo fatto tre gol, non ne abbiamo presi, abbiamo fatto bune azioni e sono soddisfatto”.

Su Radonjic: “Ha fatto due gol, è stato cinico poi ne ha sbagliato uno clamorose. In certe situazioni pò fare meglio, spero che continui così perché ha grandi margini di miglioramento. Che lavoro si fa con lui? E’ difficile da spiegare, lui non sempre è sul pezzo”

E su Zapata? “Ha fatto benissimo, una grandissima partita. Non ha fatto gol, ma ha fatto veramente bene”.

Come lo vede, invece, Sanabria? “Deve allenarsi bene, quando arriva l’occasione deve sfruttarla. Adesso la situazione è un po’ cambiata, c’è anche Pellegri che sta bene”.

Foto: sito Torino