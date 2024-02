Juric: “Oggi era da vincere, sono molto dispiaciuto”

Ivan Juric ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio del suo Torino contro la Salernitana: “È andata come pensavo, si sono fosse le cose che volevamo ma mancando in qualità. Abbiamo concesso poco a una squadra che normalmente crea tanto. E’ la sensazione del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, avevamo tanta voglia di vincere. Sì, posso dire di essere dispiaciuto. Non abbiamo creato tanto, ma abbiamo avuto dieci calci d’angolo e ci sono tante cose positive. Si ha la sensazione che si potesse fare di più”.

Foto: Twitter Torino