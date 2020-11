Juric: “Oggi è stata dura, c’è ancora tanto lavoro da fare”

Il tecnico del Verona, Ivan Juric, dopo la vittoria per 3-1 contro il Benevento, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Oggi siamo riusciti a vincere, ma è stata dura. Penso che c’è un grande lavoro da fare, ma tanto tanto. La squadra è stata stravolta, è rimasto poco dell’anno scorso. Oggi benissimo i primi 25 minuti, poi difficoltà. C’è tanto da lavorare ma dopo con tanto spirito e volontà hanno ribaltato la partita. Kalinic e Barak sono due calciatori molto importanti. Kalinic sta crescendo tantissimo, ci sta dando una grossa mano già adesso ma può fare di più. Gli manca l’ultimo scatto. Zaccagni deve continuare così, nelle ultime due partite ha fatto un passo in avanti. Ha fatto l’assist con la Juve e oggi anche. Milan? Non si parte mai battuti, il Milan ha un progetto. Si vede, stanno facendo benissimo. Complimenti a Pioli ma noi andiamo là col nostro spirito, cercando di fare il massimo.”

Foto: twitter Verona