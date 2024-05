Juric: “Oggi abbiamo rubato la vittoria. Una società poco unita non va lontano”

Il tecnico granata ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 1-2 al Bentegodi contro l’Hellas Verona: “Per la prima volta da quando sono a Torino, l’abbiamo rubata. Ce ne sono state tante in cui ho recriminato dopo avendo fatto più degli avversari, mentre oggi non abbiamo fatto bene. Abbiamo avuto slancio nel finale e bravi i ragazzi entrati dalla panchina, ma la prestazione è stata negativa. Quello che è successo in settimana è stato molto pesante da gestire. Se una società non è unita, non si va lontano. A Torino c’è tanta spaccatura e non ci godiamo questi bei momenti. Vorrei che tutti ci amassimo un po’ di più”.

Foto: Juric Twitter torino