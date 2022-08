Juric: “Non voglio più litigare. Il Torino sta tornando competitivo”

Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa su alcuni tempi che hanno toccato il mercato e le ultime vicissitudini. “Il mio lavoro è questo. Sono pagato, anche tanto. Si parla molto a livello economico, il presidente parla di una squadra che ha perso tanti soldi negli ultimi anni. Sono andati via giocatori con stipendi molto alti, abbiamo abbassato il monte ingaggi e sono arrivati calciatori che prendono 3 o 4 volte meno. Bremer è stato ceduto per tanti soldi, il presidente voleva mettere a posto la società senza perderci. Siamo arrivati decimi prendendo 7 milioni in più di diritti televisivi. Cairo è rimasto molto soddisfatto, il Torino sta tornando economicamente competitivo. Poi in tutta sincerità non voglio litigare più. Per il bene della società a volte bisogna anche farlo, ma poi arriva un momento in cui su certe cose non puoi influire. Nel senso che non puoi far passare le tue idee, e allora meglio pensare al campo e fare il tuo. Lo scontro con Vagnati? Sono molto contento della sua reazione, ho visto finalmente uno che vuole reagire e lottare. Spero che questa grinta la metta in situazioni dove serva alla squadra. A volte ho avuto la sensazione di trovare un muro di gomma e sono contento che finalmente abbia reagito”.

Foto: twitter Torino