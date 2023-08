Juric: “Non stiamo rendendo in attacco e sulle fasce. Vagnati pensa a un esterno”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha così parlato del mercato in casa granata e della situazione della rosa, partendo dalle fasce: “Servirebbe un cambio in più sulle fasce? Al momento è così, Vagnati ci pensa. Bellanova era cotto, anche con Ricci devo stare attento perché sono arrivati dopo. Il mercato è ancora lungo, abbiamo perso Singo, Aina e Lazaro: già dalla prossima settimana Vagnati ci penserà”

Poi ha proseguito parlando di Sanabria: “Rendimento legato al gap di condizione? Mi auguro di sì…Quando gioca come negli ultimi quattro mesi, è ottimo. Al momento però non stiamo rendendo bene, anche sulle fasce. Lui deve ritrovare tante cose, come tutti gli attaccanti. Ma ho fiducia incondizionata in Tonny, lavora e vuole fare bene”

Infine: “Tutto dipende dai nostri giocatori. Radonjic è stato un mese e mezzo di livello assoluto, un giocatore fantastico che fa la differenza, ma è durato cinque o sei partite. Ora di nuovo dobbiamo spingere. E anche Pellegri: vedo grandi potenzialità, ma non trova continuità nel lavoro. I nostri dubbi girano attorno a questi due ragazzi. Con Miranchuk avevamo un giocatore che con la classe poteva innescare l’attaccante. Potrei anche essere a posto con Radonjic e Sanabria al meglio, in più credo in Seck. Se non vanno bene, diventa un problema”.

