Juric: “Non siamo al livello dello scorso anno, ci mancano dei calciatori”

Intervenuto in conferenza stampa, Ivan Juric ha presentato la sfida di domani contro il Cagliari: “Ci mancano dei giocatori, ne sono andati via più di quanti ne siano arrivati, non siamo al livello dello scorso anno ed è facile capire cosa ci manca. Alcuni giocatori non sono stati sostituiti, per compiere il salto di qualità bisogna sostituirli con calciatori più forti. Dobbiamo almeno pareggiare la qualità dello scorso anno. Sugli esterni abbiamo perso Singo e non abbiamo molte alternative, Djidji invece va a rilento. Bellanova? Ha le caratteristiche giuste ma deve ancora lavorare per arrivare ai livelli di Singo. Vediamo se riusciamo ora a chiudere l’operazione per l’esterno sinistro, a volte bisogna accontentarsi. Quest’anno dobbiamo migliorare senza porci obiettivi speciali, ad oggi non possiamo averne. Dobbiamo pensare solo a migliorare. Ricci e Schuurs? Hanno ricevuto proposte ma la società non le ha ritenute soddisfacenti. Il mio rinnovo? Siamo concentrati sulla stagione e ad aggiungere pezzi a una squadra giovane”.

Foto: Twitter Torino