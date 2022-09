Juric non sarà presente per la sfida contro il Lecce: riscontrata una polmonite

Ivan Juric non sarà presente questa sera per la sfida contro il Lecce, a far le sue veci ci sarà Matteo Paro. Il tecnico dei granata è infatti stato sottoposto a degli esami che hanno riscontrato una polmonite. La situazione verrà valutata nei prossimi giorni.

Foto: Twitter Torino