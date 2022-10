Juric: “Non riesco a portare più in alto il Torino. Vorrei farlo, ma non ci riesco”

Dopo la sconfitta per 1-0 nel derby contro la Juventus, il tecnico del Torino, ha così parlato in conferenza stampa: “Come allenatore, non riesco a dare qualcosa in più a questa piazza. Ma non riesco a fare un passo in più. C’è una buona squadra, ma non riesco a dare le soddisfazioni che questa piazza meriterebbe. So che ha fatto tante cose belle, che lavoriamo come cani e abbiamo avuto tanti problemi, ma non riesco a spingerci più su. Ma non è rassegnazione. Non chiedo rinforzi. Ho preso due schiaffi e ho fatto due passi indietro. Io ho sempre litigato e lavorano, anche a Verona abbiamo fatto tanti litigi e abbiamo preso Amrabat cambiando la stagione. Su certe cose, però, non arrivo e io mi devo concentrare sulla squadra: questi ragazzi si allenano al top, ma dedico le mie energie sul campo. Il primo mercato a Verona è stato turbolento e abbiamo fatto risse, poi mi sono tirato indietro ma avevano capito cosa volevo e non c’era più bisogno che facessi il pazzo. Noi siamo il Toro: abbiamo fatto un primo anno strepitoso, per arrivare decimi e sarebbe uno scudetto, devi avere entusiasmo. A Verona mi chiedevano perché non ero felice nonostante un nono posto, io volevo andare in Europa. A Torino non va bene il 12 o 13 posto, io mi sento una persona che non riesce a dare soddisfazioni. Non riesco a fare un passo. Io mi critico sempre, mi chiedo “Ivan, perché non batti l’Empoli?” e mi dico di fare qualcosa di più. Siamo tutti insieme, ma io non riesco a dare questa cosa qua”.

Foto: Twitter Torino