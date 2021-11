Juric: “Non è facile commentare questo tipo di partite, quando perdi tante volte 1-0 vuol dire che qualcosa non va bene”

Ivan Juric a DAZN dopo la sconfitta con la Roma: “Sinceramente quando fai una serie di risultati così qualche domanda te la fai. Per mezzora abbiamo avuto tre palle gol, loro alla prima hanno segnato. Abbiamo fatto un’ottima gara in tanti momenti, ma non siamo riusciti a concretizzare tutto quello che abbiamo creato. L’analisi è quella. Abbiamo retto contro Zaniolo e Abraham, negli spazi aperti, ma abbiamo sprecato troppo, tipo con Praet e Pobega. Quando perdi tante volte 1-0 vuol dire che qualcosa non va bene, ma è difficile commentare questo tipo di partite”. Su Belotti: “Penso che si sia stirato di brutto, la sensazione è quella. Si vedrà domani con la risonanza, ma la dinamica è quella”.

FOTO: Twitter Torino