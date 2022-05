Juric: “Non c’è rammarico per la nostra stagione. Brekalo? Prenderemo le decisioni giuste. A Verona sono stato da Dio”

Bella vittoria del Torino a Verona, a cui è bastato una perla di Brekalo. Ivan Juric ha parlato così in conferenza stampa: “Da un bel po’ la squadra è più fluida, ora c’è l’ultima partita, prima di pensare a come continuare a crescere. Non c’è rammarico, magari è giusto sia così. Abbiamo perso una decina di punti nei minuti di recupero. I ragazzi oggi mi hanno dato una grande risposta: ero curioso, il Verona ha fatto un campionato strepitoso, mi hanno dimostrato di aver fatto un passo in avanti importante. Brekalo verrà riscattato? Vedremo, penso che prenderemo le decisioni giuste. Il Verona ha fatto un campionato fantastico, Tudor ha fatto un grande lavoro. Sicuramente la strada è questa, fare le cose giuste e non sbagliare niente. Anche a Torino mi hanno permesso di lavorare con tranquillità. Adesso sono più maturo rispetto a un anno fa, posso solo dire che sono stato da Dio a Verona”.

FOTO: Twitter Torino