Juric non cambia idea: “Ilic l’ho voluto io, ma oggi Lukic è più forte”

Ivan Juric non le manda a dire. Nel corso della presentazione della gara di domani contro l’Udinese, l’allenatore del Torino è tornato sul balletto Ilic–Lukic e sulle ultime mosse di calciomercato. “Ilic ha preso una botta e domani non ci sarà. L’ho voluto fortemente io, può essere il presente e il futuro. È già un buon giocatore, ma al momento è meno forte di Lukic. Gravillon è stato preso perché Zima si deve operare, come caratteristiche sono quelle giuste. Vieira è un giocatore che ci mancava, ha equilibrato perché è tosto. Io sono legatissimo a questa squadra, sono ragazzi a posto che devono crescere”. Ma sulla cessione di Lukic evidentemente Juric resta coerente con la sua idea già esternata nei giorni scorsi.

Foto: Twitter ufficiale Torino