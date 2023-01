Juric nel post partita: “Europa? Non mi pongo limiti”

Il tecnico del Torino Ivan Juric, al termine del match pareggiato contro la Salernitana, è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport. L’ex Verona ha lanciato un messaggio ai suoi, in chiave Europa: “Penso che possiamo fare di più, meglio. Oggi potevamo vincere 5-0. Non abbiamo fatto un percorso per diventare un’outsider, ma sono soddisfatto del lavoro della squadra. Io non mi pongo limiti, però pretendo qualcosa in più ed è evidente che ci siano limiti che ci frenano”.

foto: LaPresse/Nicolo Campo