Juric: “Sono motivato. Conquisterò i tifosi con il gioco. Sul mercato…”

Il neo tecnico dell’Hellas Verona, Ivan Juric, si è oggi presentato in occasione di una conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni principali, riportate da Tuttomercatoweb.com: “Per quanto riguarda il modulo, vorrei partire con la difesa a 3, a volte ci schiereremo a quattro ma la base sarà quella. In attacco molto dipenderà dai giocatori avrò a disposizione. Ho tante motivazioni. Il presidente vuole una squadra battagliera. Sarei arrivato anche in Serie B. Quando è stato esonerato Grosso sono stato contattato e ho dato subito la mia parola al presidente. Questo ambiente è molto stimolante, sono contento di essere a Verona. La salvezza sarebbe un grande risultato. Cercherò di conquistare i tifosi con un’idea ben precisa di gioco. Rrahmani? L’ha scelto Toni, è giovane ed ha carattere. Può fare il terzino o l’esterno di centrocampo. Cerchiamo difensori, ce ne mancano tanti per poter iniziare il ritiro. Alcuni giocatori si meritano un’occasione. Non so quanti innesti ci servono”.

Foto: Facebook ufficiale Genoa