Juric: “Mi trovo benissimo a Torino. Mi dispiace che non possiamo fare qualcosa di più”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha così parlato dopo il pareggio per 0-0 contro la Juventus: “Peccato per l’occasione sprecata da Lazaro. Abbiamo fatto una buona partita con tante occasioni. Grande dispiacere, abbiamo fatto un secondo tempo di alto livello. Siamo una squadra leggerina, non abbiamo grande forza fisica. Abbiamo creato tantissimo, giocato bene, poi quando ti manca un pezzo di qua e di là va a finire così. Questa è la differenza tra le grandi squadre e chi ci prova. Mi trovo benissimo a Torino, vado d’accordo con i ragazzi, c’è grande armonia tra società e squadra. Volevamo fare una grande vittoria per i tifosi. Dobbiamo migliorare in tutti e portare risultati che siano all’altezza della storia del Torino. Dobbiamo lottare per l’Europa, deve essere un’ambizione di tutti, non solo mia. Se non si riesce a ottenerlo meglio che ti togli”.

Poi ha proseguito: “Abbiamo fatto bene in questi tre anni, ma abbiamo perso tanti giocatori per prestiti e scadenze di contratto. Da Miranchuk, Belotti, Pobega, Lukic, Brekalo ecc.. tutti giocatori che abbiamo perso. Li abbiamo sostituiti bene, ma manca sempre un pezzo. C’è rammarico perchè la squadra da 4-5 mesi sta giocando ad altissimi livelli. Ci manca sempre quel pezzo per arrivare più in alto”.

Infine: “Mi aspettavo più gol dagli esterni e dai centrocampisti con i quali arriviamo tante volte sotto porta ma non segniamo. Questo ci manca, non c’è l’apporto giusto. Le occasioni ne creiamo e anche tante, ma non siamo stati bravi sotto porta. Bisogna lottare, migliorare e valorizzare. Queste partite dimostrano che ci siamo, competiamo con tutti, Dispiace che non possiamo fare qualcosa in più”.

Foto: Twitter Torino