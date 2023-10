Juric: “Mi rincuorano i primi 60 minuti. Schuurs? Sensazioni non positive. Speriamo in un miracolo”

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta per 3-0 contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Schuurs? Non sembrano buone notizie. Speriamo succeda un miracolo, ma le sensazioni non sono positive. E’ difficile dire cosa si sia fatto, vedremo domani con la risonanza. Ma per com’è andata, ci sembra abbastanza grave”

Da quando è uscito lui è sembrata finire la partita del Toro…“La squadra fino al gol ha fatto una grande partita, mi è piaciuta anche come spirito e si comportati bene. Poi mancando già Buongiorno, Djidji e Zima, diventa difficile. Sazonov ha voglia di imparare ma ha fatto fatica ad entrare in partita, abbiamo perso le marcature…I ragazzi, vedendo la reazione, si vede che Schuurs è molto amato…Mi sembrava una cosa di qualità dei giocatori”

Cosa la preoccupa di più? “Tutto un po’, ma fino al 60′ abbiamo fatto molto bene. Dobbiamo rimanere lucidi e concentrati, speriamo di recuperare Buongiorno e Zapata. Pellegri ha fatto bene. Cercheremo di uscire dalla situazione negativa, è lunga: oggi tutti hanno dato tutto fino alla fine, questo mi rincuora. Sono convinto che si può fare bene”

Foto: twitter Torino