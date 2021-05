Juric: “Mi piacerebbe rimanere nella parte sinistra della classifica. Futuro? Con l’Hellas ho un contratto da rispettare”

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, alla vigilia della gara di campionato contro il Torino, è intervenuto in conferenza stampa. “Mi farebbe piacere per i ragazzi, la maggior parte di loro ha fatto una grande stagione. Anche nelle difficoltà cercano di dare il massimo: mi piacerebbe tanto per loro, anche rimanere nella parte sinistra della classifica. Ce la possiamo fare, ci proveremo. Formazione? Domani vorrei far giocare Pandur. Sicuramente, in difesa, Magnani giocherà. Gli altri vediamo”.

Poi sul futuro: “Mi ricordo bene che clima ci fosse quando sono arrivato. Ricordo la partita a Foggia, di menefreghismo e delusione totale, e quello che c’è adesso, con quello che abbiamo creato attraverso le plusvalenze. Di questo sono molto orgoglioso. I contratti ci sono da entrambe le parti e sono da rispettare. Poi il lavoro è un’altra roba. Quando firmi lo fai con stima reciproca, poi le cose cambiano. Però quando firmi, firmi: entrambe le parti accettano. Tony (direttore sportivo dell’Hellas Verona, ndr) mi dice ‘Ivan, alla fine sei un impiegato come me’. Per cui faccio l’impiegato”.

FOTO: Twitter Hellas Verona