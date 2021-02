Juric: “Mi aspetto una partita tosta a Udine. Kalinic? Per me è fenomenale, serve pazienza”

A due giorni dalla trasferta di Udine, Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato così in conferenza stampa:

Che partita si aspetta? Come ci arrivate?

“Mi aspetto una partita tosta. L’anno scorso avremmo meritato molto di più nel doppio confronto, invece quest’anno ci è andata bene, sebbene fossimo in piena emergenza. Arrivano da tanti risultati utili e difficilmente prendono gol. Hanno anche organizzazione difensiva, ma in generale sono molto organizzati. Ci aspetta una partita difficile, poi abbiamo perso Ceccherini, mentre Vieira e Sturaro stanno recuperando. Ma alla fine abbiamo fatto una buona settimana”.

Dopo il mercato dove colloca la squadra?

“Sono strasoddisfatto di come siamo cresciuti in questo anno e mezzo: l’acquisto di Lasagna è un segnale del presidente, che è cambiato. Se guardo sotto di noi, ad esempio al Parma, hanno speso settanta milioni senza vendere nessuno. Noi siamo appena all’inizio. Ma con l’acquisto di Lasagna il presidente ha dato un segnale. Collocarci da qualche parte mi viene difficile: in questo momento ritengo che abbiamo una rosa all’altezza, che può lottare”.

Kalinic sta deludendo?

“Capisco i vostri giudizi, ma io ho più pazienza. È normale, non può andare tutto veloce. Io vedo un giocatore fenomenale: ha movimenti, timing. Tutti ci aspettavamo di più, ma può diventare determinante. Sta lavorando molto bene”.

Foto: Twitter Verona