Juric: “Mi aspettavo una gara complicata. Pisilli? Farà grandi cose”

Ivan Juric, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Venezia.

Queste le sue parole: “Penso che abbiamo fatto una patrtita di un’intensità pazzesca. Quello che ho visto al primo tempo è che qualche giocatore ha rallentato, altri invece che sono riusciti a mantenere il ritmo. Penso che il secondo tempo la squadra ha tirato fuori uno spirito incredibile e abbiamo fatto cose giuste. Il primo tempo giocavi, lento. Ora bisogna essere più attenti, più accesi”.

Cosa le piace di più di Pisilli? Le ricorda qualche giocatore? “Si allena in modo pazzesco. Fa di più di quello che chiediamo, si allena con sorriso e spirito. Ha margini di miglioramento impressionanti. Mi piace il gruppo, la squadra. Loro oggi hanno tirato fuori il cuore, soffrendo. Gli ultimi 30-40 minuti hanno giocato molto bene”.

La prestazione di Soulè? “Questo ragazzo è bravo. Non si può aspettare che diventi subito Dybala. Ha mentalità, vuole migliorarsi. Llavora su tutti i particolari. Ha piena fiducia di tutti noi”.

Come si può sganciare una squadra così da Dybala? Quando non c’è lui in campo, la Roma sembra spenta… “Sappiamo tutti che Dybala è un ragazzo speciale. Come migliorare Roma quando non c’è Dybala? Bisogna migliorare il gioco, le posizioni. Serve più velocità. Con Paulo certe volte puoi lasciare fare a lui. Fà giocare la squadra in modo impressionante. Secondo me con altri bisogna lavorare molto sulle posizioni del corpo per farli migliorare sia nel gioco che ne passaggi. Prime partite molto bene, ma c’è modo di fare ancora meglio. Se sta bene? Sì. Se c’è un minimo dubbio che non può stare al 100% non lo utilizziamo. Abbiamo deciso così con lui”.

Cosa non ha funzionato secondo lei nel primo tempo? “Il primo tempo anche giocando, anche avendo il possesso la sensazione è che perdevi la palla e loro ripartivano con una velocità importate. Una squadra che ha fatto sempre grandi prestazioni. Io ho un debole per Di Francesco. Sapevo che sarebbe stata difficile. Mi aspettavo meglio nelle coperture preventive. C’è ancora da crescere”.

Foto: twitter Roma