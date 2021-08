Juric: “Mi aspettavo molto di più, sono preoccupato. Dobbiamo acquistare altri giocatori”

Ieri il Torino, con un po’ di fatica, dopo i calci di rigore, ha ottenuto la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia contro la Cremonese. Al termine della partita l’allenatore Ivan Juric, ai microfoni ufficiali del club, ha espresso tutta la sua preoccupazione in vista dell’esordio in campionato contro l’Atalanta. “Mi aspettavo molto di più, pensavo che fossimo più avanti al di là delle assenze. Come abbiamo giocato non mi è piaciuto. Infortunati? Abbiamo perso Zaza e Kone per uno scontro, Belotti ha preso una brutta botta sulla caviglia che si è gonfiata, ma spero non sia niente di grave. Per la prossima partita recupereremo Bremer e Sanabria”. Poi sul mercato. “In questo momento sono preoccupato. Dobbiamo migliorare e mettere dentro nuovo giocatori perché così non si va da nessuna parte”.

Foto: Twitter Torino