Juric: “Lukic punto fermo. Ho bisogno di un centrocampista mancino e di un altro acquisto”

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Torino, Ivan Juric, ha così parlato alla vigilia della partita contro l’Hellas Verona: “La pausa è stata un po’ particolare, cercavamo di lavorare bene e mantenere la forma. Avevamo diversi giocatori al mondiale e poi li abbiamo inseriti, abbiamo lavorato bene”.

Poi ha fatto il punto sugli infortunati: “Linetty è recuperato, Singo se tutto va bene dopo la partita rientra, Aina ha avuto un brutto infortunio e ha bisogno di tempo. Anche Ilkhan e Pellegri sono fuori”. E su Lukic: “Ha sempre dimostrato voglia, anche troppa e rischiava di perdere il Mondiale. E’ un ragazzo stra affidabile, l’ho trovato con voglia e grinta: per me è imprenscindibile, un punto fermo. Non mi aspetto niente, se non che faccia sei mesi alla grande”.

Il tecnico del Torino ha poi parlato in ottica mercato: “Sono concentrato sulle partite, sono sincero. Abbiamo quattro gare in 10 giorni, lavoriamo bene con chi c’è e sono concentrato su questo. La squadra per essere completo, già da prima, ha bisogno di due nuovi e poi si può anche migliorare. Se si riesce bene, altrimenti ci arrangiamo come sempre. E’ tutto sereno e tranquillo. Cerchiamo di fare il massimo e via. In quali ruoli servono gli innesti? Non lo dico…ma ho già risposto. Un centrocampista di piede sinistro. Se penso di riuscire ad averlo? Non è che vado fuori di testa…Io dico che mi manca questo. Altrimenti ci arrangiamo e cercheremo altre soluzioni. Per me devono essere forti, se arrivano: l’anno scorso avevamo tanti giocatori che dovevano andare via e una pianta stabile, mi andava bene uno che crescesse”. E su Praet: “Mai parlato da quando se n’è andato via”.

Foto: Twitter Torino