Juric: “L’obiettivo è andare in Champions e rimanerci nel tempo”

Ivan Juric, nuovo allenatore della Roma, ha parlato nella prima conferenza stampa in casa giallorossa, alla vigilia della sfida contro l’Udinese.

Queste le sue parole: “L’Udinese in queste partite ha dimostrato che ha cambiato mentalità. Che vanno veramente tanto forte. Che stanno esprimendo un bel calcio con dei giocatori che a me in passato davano sensazioni di grande equilibrio tecnico. In questo momento li vedo come una delle squadre più forti in serie A. E sarà durissima affrontarli. Stanno facendo bellissime prestazioni tanti punti e possono fare i goal in 1000 modi. Hanno una struttura fisica impressionante”.

Cosa le è stato chiesto per questi otto mesi sulla panchina della Roma dalla società? “La proprietà è stata molto chiara e diretta. Secondo me stanno facendo un cambiamento societario in senso che la rosa sta diventando molto più giovane. Che hanno tanti giocatori da crescere e da sviluppare. C’è un buon mix tra giocatori esperti e giovani. C’è tanto da lavorare. Mi hanno chiesto lo sviluppo dei giocatori e certamente i risultati. Alzando il livello di tutta la rosa. L’obiettivo della società è che la Roma debba entrare in Champions e rimanerci nel tempo. Questo l’obiettivo principale”.

Sulla squadra dopo il cambio di allenatore: “Penso che la base degli esoneri come ha detto Daniele De Rossi, quando successe di Mourinho, sono sempre i risultati. È la stessa cosa che mi insegna la mia carriera. Se non fai risultati rischi di essere esonerato. Così è successo penso a Roma. La squadra ha dato tutto a Daniele. Questa è una mia sensazione. A volte subentri e ci sono problemi io qui invece non li ho percepiti. La squadra ha dato tutto quello che aveva per l’allenatore. Penso che l’unica ragione sia il risultato”.

Foto: Instagram Roma