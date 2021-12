Juric: “L’Inter mi ha impressionato. Mercato? Le cose sono chiare, deciderà poi la società quale segnale dare”

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Inter: “Le partite come quelle contro l’Inter possono dare tanto, quando giochi questo tipo di partita fare risultato sarebbe magnifico perché ti può dare slancio per il futuro. Mentalmente stiamo bene, vogliamo fare una grande partita, stupire e provare a vincere. Per la partita di domani magari dal punto di vista fisico qualcuno non ha ancora recuperato, ma spero che l’aspetto mentale possa dare uno slancio L’Inter è la squadra che gioca meglio, sfruttano bene il lavoro di Conte e Inzaghi ha dato imprevedibilità. Si sentono più liberi, hanno giocate meno codificate e si vede. Le ultime giornate mi hanno impressionato per come attaccano e come difendono, è una novità per il nostro calcio. Inzaghi è bravissimo: è un top allenatore”. Sul mercato: “Le cose sono chiare su tutto, è normale che la società deciderà il segnale che vogliono dare”.

FOTO: Twitter Torino