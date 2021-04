Juric: “L’Inter è la più forte. Come si ferma? Con intensità e compattezza”

Il tecnico del Verona, Ivan Juric, ha parlato in vista della gara con l’Inter in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “Per me è la rosa più forte, insieme a lui. È l’allenatore migliore insieme a Gasp: il più completo, il più tosto, poi è una roccia e non molla mai. Quest’anno ha trovato il modo di vincere. Per me non è una sorpresa: in questi anni ha tenuto i migliori, ha comprato i giocatori che riteneva gli mancassero. Come allenatore, l’ho spiegato: ha idee chiare, ma alla fine sono i giocatori. Avere percezione di quello che hai tra le mani, ed essere tosto per ottenerlo: così si vince. Non ci sono altri modi”.

Quali giocatori del Verona potrebbero fare parte della rosa dell’Inter? Cosa si augura in questo finale?

“In diverse partite la squadra ha fatto un grande salto di qualità a livello di gioco, di dominio, nel modo di stare in campo, ma è anche diventata una squadra perdente. Quando è così è anche un po’ colpa dell’allenatore. Non bisogna diventare perdenti: dopo ogni partita diciamo ‘benissimo, dopo trenta minuti dovevamo essere due a zero’. Questo vuol dire non essere più solidi come prima: è una cosa che non va bene. Potrebbe andar bene per qualcuno capire che non è tutto rose e fiori: non penso al presidente, dico in generale. Mi auguro che torniamo ad essere vincenti. Devo anch’io fare un bell’esame per capire come diventare più tosti e vincere le partite. La rosa dell’Inter è completamente di un alto livello: sicuramente qualcuno potrebbe farne parte, ma dire che qualcuno adesso è pronto mi viene difficile”.

Che giudizio ha sul gioco di Conte?

“Ne ha parlato anche Conte. Per me hanno fatto grandissime partite, un calcio totale, bello. Conoscendo Conte mi dicevo ‘adesso spacca tutti’. Ma lui giustamente ha detto ‘abbiamo fatto grandi partite, ma abbiamo perso e a nessuno interessava’. Insieme alla squadra ha valutato ed è andato più sulla fase difensiva, non pressare troppo alti. Ha grandi campioni, cercano l’uno a uno davanti, e ha trovato grande sostanza dietro. Davanti sono sempre pericolosi e creano, hanno stravinto così. Per divertirmi, da spettatore di calcio, io vorrei la prima Inter. Secondo il mio punto di vista è quella che ti porta ad andare e spaccare tutti. Lui da uomo intelligente ha fatto una scelta giustissima, questo è il discorso”.