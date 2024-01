Juric: “L’espulsione ha reso tutto più facile. Dobbiamo essere ambiziosi e sperare di non avere infortuni”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha così parlato dopo la vittoria per 3-0 sul Napoli: “Non credo sia la più bella vittoria sulla panchina del Torino, questa è stata particolare per l’espulsione che ha reso tutto più semplice. Ma ci sono state anche altre partite…Dobbiamo alzare il livello della condizione, anche l’altro giorno a Firenze abbiamo fatto una partita splendida, dove abbiamo stradominato a lunghi tratti e non siamo riusciti a vincere. Oggi ci è andata bene a sbloccarla. Abbiamo fatto una buona gara, penso che i ragazzi devono continuare a lavorare così e credere ancora di più nei propri mezzi”.

Poi ha proseguito: “Dobbiamo pensare alla prossima col Genoa, una squadra tostissima con spirito incredibile. Poi saltiamo una gara per la Supercoppa e magari faremo un’analisi giusta. Se facciamo punti anche là diventa interessante. Il presidente Cairo è sempre presente, è un tifoso più di un classico presidente e sta sempre vicino alla squadra”.

Infine: “Dobbiamo essere ambiziosi. Da un bel po’ stiamo facendo delle belle partite e nell’ultima non avevamo meritato la sconfitta. Dobbiamo trovare gol sporchi come oggi e crederci: siamo vicini a Lazio, Atalanta, Roma e Napoli. Dobbiamo essere ambiziosi e sperare di non avere infortuni”. Sull’attacco: “Siamo passati a 2 punte per una questione tattica perché le cose non andavano bene, ora abbiamo trovato altri modi per attaccare e ci divertiamo. Si stanno abbinando bene e sono contento. Ora siamo più pericolosi rispetto a prima. Abbiamo anche centrocampisti che si buttano tanto negli spazi in avanti, cosa che con il tridente non hai”.

Foto: Twitter Torino